14 yaşındaki Berat'ı arama çalışmaları günlerdir sürüyor! Yakınları bir an olsun olay yerinden ayrılmıyor

Sarıyer'de arkadaşlarıyla birlikte yüzmek için girdiği denizde bir anda dalgalara kapılarak gözden kaybolan Berat Keskin'i arama çalışmaları kayboluşunun 6. günün de sürüyor. Yakınları plajdan bir an olsun ayrılmayan Keskin'in amcası, "Hiçbirimiz eve gidemiyoruz. Çok üzüntülüyüz, bize yardımcı olsunlar. Devletin ne imkanı varsa burada harcasınlar, bu cenazeyi bir an önce bulalım" dedi.

İstanbul Sarıyer'de arkadaşları ile birlikte yüzmek için girdiği denizde dalgalara kapılarak kaybolan Berat Keskin'i arama çalışmaları 6 gündür sürüyor.

DALGALARA KAPILARAK GÖZDEN KAYBOLDU

Kısırkaya Plajı'nda 7 Eylül Perşembe günü arkadaşları ile birlikte yüzmek için denize giren Berat Keskin (14) bir anda dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Yapılan bütün çalışmalara rağmen Keskin bulunamadı. Keskin'i arama çalışmaları kayboluşunun 6. günün de sürüyor.

YAKINLARI PLAJDA BEKLİYOR

Bugün, önceki günlere göre denizin daha sakin olmasını da fırsat bilen ekipler arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Arama çalışmalarına Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Polis Sualtı Arama Kurtarma, İBB Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) ve Kıyı Emniyeti Arama Kurtarma ekipleri katılırken, Keskin'in yakınları da plajda bekliyor.

"HİÇBİRİMİZ EVE GİDEMİYORUZ"

Berat Keskin'in amcası Fesih Keskin, "Şu anda aramalar hızlı bir şekilde devam ediyor, altı gündür biz burada bekliyoruz, bir an evvel bulunmasını istiyoruz. Yetkililer ellerinde ne imkan varsa, bu kadar insan burada perişan, gece gündüz bu toprağın içinde kalıyoruz, hiçbirimiz eve gidemiyoruz. Çok üzüntülüyüz, bize yardımcı olsunlar. Devletin ne imkanı varsa burada harcasınlar, bu cenazeyi bir an önce bulalım" dedi.