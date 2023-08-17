Sarıyer Belediyesi Deprem Tatbikatı Düzenledi

Sarıyer Belediyesi, 17 Ağustos 1999'u Ayazağa Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde düzenlediği deprem tatbikatı ile andı. Sarıyer Belediyesi Sivil Savunma Ekipleri'nin yönlendirmeleri ile gerçekleştirilen tatbikata AFAD gönüllüleri ve çok sayıda Sarıyerli katıldı.

Sarıyer Belediyesi Ayazağa Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde düzenlediği deprem tatbikatı ile 24 yıl önce depremde hayatını kaybedenleri andı hem de Sarıyerlileri deprem konusunda bilinçlendirdi.

Sarıyer Belediyesi Sivil Savunma Ekipleri ve Ambulans Birimi'nin tatbikat senaryosu doğrultusunda vatandaşların binadan tahliye edilmesi, deprem sırasında çıkan yangınlardan etkilenen ve göçük altında kalan vatandaşların kurtarılması ve olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edilmesi uygulamaları yapıldı.

Tatbikat alanında belediye ekiplerine ait olan ve olası afet durumlarında kullanılacak olan ekipmanların da halka tanıtıldığı programda Sarıyer'in mahallelerine yerleştirilmiş olan konteynerler yer aldı. Afet anında ve sonrasında yapılması gerekenlerin anlatıldığı programda deprem sonrası oluşabilecek yangınlar için de bir tatbikat yapılarak katılımcılar bilgilendirildi.

Sarıyerli tüm vatandaşlar bugün saat 17.00'ye kadar Ayazağa Rauf Denktaş Kültür Merkezi'ne giderek Sarıyer Belediyesi'nin deprem için yaptığı hazırlıkları inceleyip yetkililerden bilgi alabilecek.