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Şanlıurfa'da fırtınada ağaçlar devrildi, yollar göle döndü

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Şanlıurfa'da hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığı bir günde aniden başlayan fırtına ve yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar ağaçları devirirken, iş yerleri ve dükkanların önündeki eşyaları etrafa savurdu. Fırtınanın ardından başlayan yağmur, yolları 5 dakikada göle çevirdi. Bazı iş yerlerini su bastı, rögarlardan su fışkırdı. Vatandaşlar, rüzgarda uçan malzemelerini yakalamak için büyük mücadele verdi.

Şanlıurfa'da akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve yağmur hayatı felç etti. Şiddetli rüzgar ağaçları devirirken, yağmur ise yolları göle çevirdi.

Hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığı Şanlıurfa'da akşam saatlerinde fırtına ve yağmur sürprizi yaşandı. Aniden başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi. İş yerleri ile dükkanların önündeki eşyaları etrafa savuran rüzgar nedeniyle şehri toz dumanı kapladı. Fırtınanın ardından başlayan şiddetli yağmur ise 5 dakikada yolları göle çevirdi. Bazı iş yerlerini su basarken, rögarlardan su fışkırdı. Vatandaşlar, rüzgarda uçan malzemelerini yakalamak için büyük mücadele verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Şanlıurfa Fırtına Doğa Yaşam Dünya Haberler

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