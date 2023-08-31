Samsun'un Salıpazarı ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bulunan bir merada çıkan örtü yangını, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Salıpazarı Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından yangın tamamen kontrol altına alındı. Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül olay yerine giderek çalışmaları takip etti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.