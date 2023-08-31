Samsun'un Salıpazarı ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bulunan bir merada çıkan örtü yangını, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Salıpazarı Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından yangın tamamen kontrol altına alındı. Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül olay yerine giderek çalışmaları takip etti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.
Avut Mahallesi'nde bulunan merada örtü yangını çıktı.
Yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Salıpazarı Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti.
Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül olay yerine giderek çalışmaları takip etti.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.