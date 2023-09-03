Samsun'da etkili olan sağanak nedeniyle su basan Gülsan Sanayi Sitesi'ndeki sular çekilmeye başladı. Selin vahameti havadan görüntülendi. Samsun'da ekiplerin yoğun çalışması neticesinde hayat normale dönerken, sel sularının etkili olduğu bölgelerde tahliye çalışmaları devam ediyor.

Samsun'u sel vurdu, yaşanan tahribat havadan görüntülendi

SAMSUN - Samsun'da etkili olan sağanak nedeniyle su basan Gülsan Sanayi Sitesi'ndeki sular çekilmeye başladı. Selin vahameti havadan görüntülendi.

Turuncu uyarı verilen Samsun, bugün felaketi yaşadı. İl merkezindeki İlkadım ve Canik ilçeleri selden en çok etkilenen yerlerden biri oldu. Özellikle her sağanak sonrası sel sularına teslim olan Gülsan Sanayi Sitesi'nde bu sefer de manzara değişmedi. Sağanak dolayısıyla sanayi sitesi göle dönerken, dükkanları ise su bastı.

Öğlene kadar suyun yüksekliğinin 50 santimi bulduğu Gülsan'da durumun vahameti havadan çekilen dron görüntüsüyle gözler önüne serildi. Sel suları çekilmeye başlasa da felaketin büyüklüğü havadan daha net görüldü.

Samsun'da ekiplerin yoğun çalışması neticesinde hayat normale dönerken, sel sularının etkili olduğu bölgelerde tahliye çalışmaları devam ediyor.