Samsun'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barış. A.'nın kullandığı 55 AGZ 329 plakalı otomobil ile aynı istikamete giden Emrah S. yönetimindeki 54 AFB 632 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Barış A. ve diğer araçta bulunan İsmail S. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN