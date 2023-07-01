Samsun'da serinlemek için denize giren 2 genç boğularak hayatını kaybetti

SAMSUN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde serinlemek için denize giren 2 genç boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Hürriyet Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Güder (25), Muharrem Semizoğlu (17), O.Ç., İ.Ç., E.Ç. ve E.Ç. serinlemek için denize girdi. Gençler denizde akıntıya kapıldı. Çevredekiler gençlerin yardımına koştu. Vatandaşların yardımlarıyla 4 genç kurtarılırken, Mehmet Güder ve Muharrem Semizoğlu ise girdikleri denizden çıkamadı.

İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve Samsun Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri intikal etti. Dalgıç polisler tarafından yapılan aramalar sonucunda 2 genç denizden çıkarıldı. Bilinçleri kapalı olan Mehmet Güder ve Muharrem Semizoğlu, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gençler, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazeler hastanenin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.