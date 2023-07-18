Samsun'da Denizde Kaybolan Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu

SAMSUN'da serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılıp kaybolan ve 3 gün sonra cansız bedeni bulunan Ahmet Altundal (10), bugün gözyaşları arasında toprağa verildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde 15 Temmuz'da serinlemek için denize giren, Osman Topçu (44) ile çocukları Elifnur Topçu (10) ve Oğuzhan Topçu ile ikiz yeğenleri İncilay Altundal (10) ve Ahmet Altundal boğulma tehlikesi geçirdi. Osman Topçu ile oğlu Oğuzhan Topçu ve kızı Elifnur Topçu ile yeğeni İncilay Altundal denizden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Elif Nur Topçu ve İncilay Altundal, kurtarılamadı. İkizlerden Ahmet Altundal ise akıntıya kapılarak suda kayboldu.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucunda denizde akıntıya kapılarak kaybolan Ahmet Altundal'ın cansız bedeni, dün kaybolduğu alanda bulundu.

ANNE VE BABA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

3 gün sonra ailenin tüm umutlu bekleyişine rağmen cansız bedenine ulaşılan Ahmet Altundal, bugün İlkadım ilçesi Karasamsun Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, Kıranköy Mezarlığı'na defnedildi. Cenazede gözyaşlarına hakim olamayan baba Muammer Altundal ile anne Tuğba Topçu güçlükle ayakta durabildi.