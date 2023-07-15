Samsun'da 5 kişi denizde boğulma tehlikesi geçirdi

Samsun'un Atakum İlçesi'nde serinlemek için denize giren 4'ü çocuk 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. İkisi kardeş, ikisi de ikiz olan çocuklardan birini arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

SAMSUN'un Atakum İlçesi'nde serinlemek için denize giren 4'ü çocuk 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. İkisi kardeş, ikisi de ikiz olan çocuklardan birini arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Olay Samsun'un Atakum İlçesi'nde bulunan golf kulübünün yanındaki kayalık alanda meydana geldi. Serinlemek için denize gelen Osman Topçu (44), Elif Nur Topçu (10) Oğuzhan Topçu (12) ile Osman Topçu'nun yeğenleri ikiz kardeşler İncilay Altınbaş (12) ve Ahmet Altınbaş (12) denizdeki rüzgarlı vanın etkisiyle oluşan dalgalardan dolayı bir anda gözden kayboldu. Boğulma tehlikesi geçiren baba Osman Topçu ile birlikte kızı Elif Nur Topçu ve oğlu Oğuzhan Topçu cankurtaran ve vatandaşlar sayesinde denizden çıkarıldı. Daha sonra kayıp olan ikiz kardeşlerden İncilay Altınbaş, yapılan aramalar sonucunda denizden çıkarıldı. Kayıp diğer ikiz kardeş Ahmet Altınbaş'ın denizde olduğu ve arama çalışmalarının Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polis ekipleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince devam ettiği öğrenildi. Denizden çıkarılan Elif Nur Topçu ile İncilay Altınbaş'ın durumlarının ağır olduğu hastanelerdeki tedavilerine devam edildiği öğrenildi.