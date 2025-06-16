Ankara'da boğulan baba ve oğlu toprağa verildi

BURDUR'un Yeşilova ilçesinde yüzmek için girdikleri Salda Gölü'nde boğulan güvenlik görevlisi Hüseyin Ayvalık (40) ile oğlu Berat Kaan Ayvalık (12), memleketleri Ankara'da toprağa verildi.

Olay, dün Burdur'un Yeşilova ilçesindeki turistik Salda Gölü'nde meydana geldi. Ankara'dan gezmek için Burdur'a giden ve Salda Gölü'nde yüzmek isteyen güvenlik görevlisi Hüseyin Ayvalık ile çocukları Berat Kaan ve Begüm Su Ayvalık (17) suya girdi. Bir süre dalgalı gölde yüzdükten sonra baba ve çocukları çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekilerden Bucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde veteriner olarak çalışan Harun Yarıkan, göle girerek Begüm Su Ayvalık'ı sudan çıkardı. Hüseyin Ayvalık ve Berat Kaan Ayvalık ise gözden kayboldu. İhbarla olay yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hüseyin Ayvalık ve oğlu Berat Kaan Ayvalık'ın cansız bedenleri, sahilden 20 metre uzaklıkta bulundu. Baba ile oğlunun cenazeleri AFAD ekipleri ve dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldı.

TATİLE GİDERKEN SALDA GÖLÜ'NE UĞRAMIŞLAR

Hüseyin Ayvalık ve oğlu Berat Kaan'ın cenazesi, memleketleri Ankara'ya gönderildi. Baba ve oğlu için Pursaklar ilçesindeki Şehitler Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ayvalık ailesinin yakınları ile birlikte Pursaklar Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin katıldı. Törende Berat Kaan Ayvalık'ın arkadaşları, tabutunun üzerine karanfil bıraktı. Törende anne Esma Ayvalık, boğulmaktan kurtarılan Begüm Su Ayvalık ve Hüseyin Ayvalık'ın kardeşi Kemalletin Ayvalık, güçlükle ayakta durdu. Baba ve oğlunun cenazeleri, ikindi vakti kılınan namaz sonrası Pursaklar Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ayvalık ailesinin Bodrum'a tatile gittikleri ve bir otelden rezervasyon yaptırdıkları, öncesinde de Salda Gölü'ne uğradıkları belirtildi.