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Sakarya'da Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı

Sakarya'da Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı

Yaşam Haberleri

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yarın akşam saatlerine kadar kentte etkisini göstermesi beklenen kuvvetli sağanağa karşı vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yarın akşam saatlerine kadar kentte etkisini göstermesi beklenen kuvvetli sağanağa karşı vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Su ve Kanalizasyon İdaresinden (SASKİ) yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, yarın kentte yer yer çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği anımsatıldı.

Metrekareye 21-75 kilogram arasında yağış düşeceği tahmin edilen ve akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen yağışlarda yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı ekiplerin şehir genelinde müdahaleye hazır olarak beklediği aktarılan açıklamada, "Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımız dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Olumsuz durumlarda ALO 185 Çağrı Merkezi'miz üzerinden iletişime geçilebilir." denildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Samet Ulu - Yaşam

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşam Haberler

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