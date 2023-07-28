Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde Karadeniz kıyısına yapılan kafede vatandaşlar, sahili döven dev dalgaları dondurma yiyerek izledi. Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar ile birlikte Karadeniz'de büyük dalgalar oluştu. Boyu yer yer 2 metrenin üzerine çıkan dalgalar sahil kenarında bulunan bir kafenin adeta duvarını dövdü. Kafede bulunan müşteriler dalgaların kafenin duvarlarını dövmesini dondurma yiyerek izledi. İstanbul'dan Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesini gezmek için geldiği söyleyen Mükerrem Aydın, dondurma yiyerek dev dalgaları izlediğini belirterek, 'Harika bir duygu, ayrıca dalgaları çekmek isterken de ıslandım. O da güzeldi, dalgaları çekiyordum ama ıslandım' dedi. İşletme sahibi Abdurrahman Özcan ise, Karadeniz'in hırçın dalgalarının boyunun bazen 2 metrenin de üzerine çıktığını ve kafede bulunan müşterilerinin dev dalgaları büyük bir heyecanla izlediğini söyledi. İnsanların doğal bir ortamda dalgaların ve denizin içerisinde vakit geçirdiklerine işaret eden Özcan, 'Denizdeki dalga ile kafedeki müşteriler arasında sadece cam bulunuyor. Bu sadece İsviçre'de bir nehirde var bu şekilde, bizlerde doğal olarak dalgaları izlerken insanlara adrenalin yaşatmayı istedik. İnşallah bir sıkıntı yaşamadan bunları insanlara sunabilirsek en büyük mutluluğu yaşamış olacağız' dedi. Camların kırılmaz olduğunu ifade eden Özcan, vatandaşları Çatalzeytin'e gelerek bu heyecanı yaşamaya davet ederek, 'Yine de iddia etmiyoruz camlarımız kırılmaz diye ama insan yapımı, Allah yapımı değil. İnşallah kırılıp bir aksilik yaşanmaz. Her şeyini düşünerek yaptık inşallah bir kaza yaşanmaz, şimdi de insanlar bu camın arkasından dev dalgaları izleyebiliyor' diye konuştu.

Sahili döven dev dalgaları dondurma yiyerek izlediler

KASTAMONU - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde Karadeniz kıyısına yapılan kafede vatandaşlar, sahili döven dev dalgaları dondurma yiyerek izledi.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar ile birlikte Karadeniz'de büyük dalgalar oluştu. Boyu yer yer 2 metrenin üzerine çıkan dalgalar sahil kenarında bulunan bir kafenin adeta duvarını dövdü.

Kafede buluna müşteriler dalgaların kafenin duvarlarını dövmesini dondurma yiyerek izledi. Cam kenarında oturarak dondurma yiyen vatandaşlar, kafenin boyunu aşan dev dalgalara aldırış etmeden dondurmalarını yemeye devam etti.

İstanbul'dan Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesini gezmek için geldiği söyleyen Mükerrem Aydın, dondurma yiyerek dev dalgaları izlediğini belirterek, "Harika bir duygu, ayrıca dalgaları çekmek isterken de ıslandım. O da güzeldi, dalgaları çekiyordum ama ıslandım" dedi.

İşletme sahibi Abdurrahman Özcan ise, Karadeniz'in hırçın dalgalarının boyunun bazen 2 metrenin de üzerine çıktığını ve kafede bulunan müşterilerinin dev dalgaları büyük bir heyecanla izlediğini söyledi.

İnsanların doğal bir ortamda dalgaların ve denizin içerisinde vakit geçirdiklerine işaret eden Özcan, "Denizdeki dalga ile kafedeki müşteriler arasında sadece cam bulunuyor. Bu sadece İsviçre'de bir nehirde var bu şekilde, bizlerde doğal olarak dalgaları izlerken insanlara adrenalin yaşatmayı istedik. İnşallah bir sıkıntı yaşamadan bunları insanlara sunabilirsek en büyük mutluluğu yaşamış olacağız" dedi.

Camların kırılmaz olduğunu ifade eden Özcan, vatandaşları Çatalzeytin'e gelerek bu heyecanı yaşamaya davet ederek, "Yine de iddia etmiyoruz camlarımız kırılmaz diye ama insan yapımı, Allah yapımı değil. İnşallah kırılıp bir aksilik yaşanmaz. Her şeyini düşünerek yaptık inşallah bir kaza yaşanmaz, şimdi de insanlar bu camın arkasından dev dalgaları izleyebiliyor" diye konuştu.