Safranbolu'da traktör devrildi, 1 kişi ağır yaralandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Kazada traktörün altında kalan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
Bayram T. (63) idaresindeki 78 SB 953 plakalı traktör, Musalla Mahallesi Kışlayanı Sokak'ta devrildi. Traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Traktörün altından çıkarılan yaralı, sağlık görevlilerince Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Bayram T'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Yaşam