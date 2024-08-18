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Şafak Sezer, Aydemir Akbaş'ın cenaze töreninde yaşananlara isyan etti: Dua edemedik, hiçbir yapamadık

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Usta sanatçı Aydemir Akbaş'ın cenaze töreninde yaşanan arbedeyle ilgili oyuncu Şafak Sezer isyan etti. Sezer, "Ben hayatımda ne böyle bir şey gördüm, ne böyle bir yaşadım. Akıl hastanesinden kaçanlar cenazeye gelmiş gibiydi. Para isteyen mi dersin, iş isteyen mi! İnanılmaz bir rezillik. Dua edemedik, hiçbir yapamadık." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Şafak Sezer, 88 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Aydemir Akbaş'ın cenaze töreninde yaşanan arbedeye ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Sezer, "Ben hayatımda ne böyle bir şey gördüm, ne böyle bir yaşadım. Akıl hastanesinden kaçanlar cenazeye gelmiş gibiydi. Para isteyen mi dersin, iş isteyen mi! İnanılmaz bir rezillik. Dua edemedik, hiçbir yapamadık." dedi.

AYDEMİR AKBAŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan ve 88 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Aydemir Akbaş, son yolculuğuna uğurlandı. Akbaş'ın naaşı, Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen tören ve Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

Şafak Sezer, Aydemir Akbaş'ın cenaze töreninde yaşananlara isyan etti: Dua edemedik, hiçbir yapamadık

Cenaze namazına İstanbul Valisi Davut Gül, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, sanatçılar İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil ve Şafak Sezer ile kültür ve sanat dünyasından pek çok kişi katıldı.

TATLISES'İN GİRİŞİ SIRASINDA ORTALIK KARIŞTI

Cenaze namazı için camiye gelen sanatçı İbrahim Tatlıses'in tekerlekli sandalye ile gelişi sırasında arbede yaşandı. Yaşanan anlar saniye saniye kaydedildi.

Şafak Sezer, Aydemir Akbaş'ın cenaze töreninde yaşananlara isyan etti: Dua edemedik, hiçbir yapamadık

ŞAFAK SEZER: AKIL HASTANESİNDEN KAÇANLAR CENAZEYE GELMİŞ GİBİYDİ

Yaşananlara oyuncu Şafak Sezer isyan etti. Cenaze sırasında ünlülerle fotoğraf çekmeye çalışan ve canlı yayın yapan kişiler nedeniyle dua bile edemediklerini belirten Sezer şunları söyledi: "Ben hayatımda ne böyle bir şey gördüm, ne böyle bir yaşadım. Akıl hastanesinden kaçanlar cenazeye gelmiş gibiydi. Para isteyen mi dersin, iş isteyen mi! İnanılmaz bir rezillik.

Şafak Sezer, Aydemir Akbaş'ın cenaze töreninde yaşananlara isyan etti: Dua edemedik, hiçbir yapamadık

"TABUTUN ETRAFINI GARİP KIYAFETLİ TİKTOKÇU ÇOCUKLAR SARMIŞ"

Dua edemedik, hiçbir yapamadık. Cami hocası namazı kıldıramayınca uyardı. İbrahim abi 45 yıllık arkadaşıyla vedalaşmaya gelmiş, zor duruma düştü. Tabutun etrafını garip kıyafetli tiktokçu çocuklar sarmış, garip hareketler yapıyorlar. Bir canlı yayın yapma modası başlamış. Akıl alır gibi değil. Dua etmemize izin vermediler, insan biraz saygı duyar."

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Yaşam

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Yorumlar (3)

Mustafa Ozdil:

adamı gs flamasına mı sardınız cidden yazık

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Serhat bulut :

Gormemislik adı altında uluslar arası bir yarışma olsa bizim memleket her yıl Oscar alır okadar yani..Adamın dediklerini hayel edebiliyorum para için her türlü rezilliği yapabilecek seviyeye geldi toplum malesef ...Mekanı Cennet Olsun insAllah büyük ustanın

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murat:

Atsaydınız dışarı sizde

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