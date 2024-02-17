Saadet Partisi Esenyurt adayı Ertekin'den dikkat çeken çıkış: Başıboş köpekleri gerekirse uyutacağız

Haberler.com Youtube kanalında Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Saadet Partisi Esenyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Faruk Ertekin, seçilmesi halinde başıboş köpek sorununu çözeceklerini belirtti. Ertekin, "Bilim kurulumuz olacak. Kurulun başında bir akademisyenimiz olacak. Onları aşılayacağız, barınaklara alacağız, kısırlaştıracağız ama maalesef üzülerek söylemeliyim ki gerekirse uyutulacaklar. Biz başıboş köpek sorununu rahatsız etsek de çözeceğiz, rahatsız etmesek de çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

SAADET PARTİSİ ESENYURT ADAYINDAN DİKKAT ÇEKEN "BAŞIBOŞ KÖPEK" ÇIKIŞI

Saadet Partisi Esenyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Faruk Ertekin, haberler.com Youtube kanalında Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Vaatlerini sıralayan Ertekin, başıboş köpek sorunuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"HUZURLU SOKAKLAR BİRİMİ KURACAĞIZ"

Başıboş köpeklerin gerekirse uyutulacağını belirten Ertekin şunları söyledi: "Huzurlu Sokaklar Birimi kurulacak. Bir uygulama yapmayı düşünüyoruz. Başıboş bir köpek görüldüğünde, uyuşturucu satıldığını gören halkımız bize uygulama üzerinden haber verecek. Bilim kurulumuz olacak. Kurulun başında bir akademisyenimiz olacak. Tabii ki barınak kurulacak. Barınaksız olmaz. Biz Esenyurt içinde ve komşu ilçelerde boş arazileri kiralayarak barınakları kuracağız.

"BAŞIBOŞ KÖPEKLER GEREKİRSE UYUTULACAK"

Burada çok önemli bir şeyi söylemek gerekiyor. Evet onları aşılayacağız, barınaklara alacağız, kısırlaştıracağız ama maalesef üzülerek söylemeliyim ki gerekirse uyutulacaklar. Ben de hayvanseverim, benim de 9 ve 10 yaşında iki çocuğum var."

"BİLİM KURULUMUZ GELİŞMİŞ ÜLKELERİN YÖNTEMLERİNİ UYGULAYACAK"

Yaşar'ın, "Bu doğru bir yöntem mi?" sorusuna Ertekin, "Bununla ilgili bilim kurulumuz Avrupa ve Amerika'da gelişmiş ülkelerin yöntemleri neyse birebir bunu uygulayacak." yanıtını verdi.

"HALKIN DA BİLİNÇLENDİRİLMESİ GEREKİYOR"

Ertekin, "Hedefleriniz arasında tüm köpeklerin toplatılması mı var?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Bununla ilgili bilim kurulunun da yönlendirmesi olacak. Halkımız 'Sorunu çözün' der ama halkın da bilinçlendirilmesi gerekiyor. Burada huzurlu sokaklar biriminde toplumsal bilinçle ilgili de çalışmalar yapılacak. Çocuğun kediyi köpeği görmeden büyümesi de çok normal değil. Bununla ilgili toplumsal bilinç oluşturarak belli bölgelerde kalabilirler.

"BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNUNU RAHATSIZ ETSEK DE ÇÖZECEĞİZ RAHATSIZ ETMESEK DE"

Toplumsal bilinç oluşturduktan sonra tabii ki sokaklarımızda kediler köpekler olacak ama önceliğimiz halkımızdaki korku psikolojisini kaldırmak. Çocuklarımız okula gidemeyecek duruma geldi. Hayvan hakları çok önemlidir. Ama insan hakları tabii ki hayvan haklarından önce gelir. Biz başıboş köpek sorununu rahatsız etsek de çözeceğiz, rahatsız etmesek de çözeceğiz."