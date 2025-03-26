RTÜK, basın yöneticileri ile Darülaceze'de iftar programı düzenledi

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanı sıra RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Darülaceze Başkanı Elmas Esra Ceceli İslam, İstanbul Vali Yardımcısı Yücel Gemici, Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Aygenli, çok sayıda bürokrat, iş dünyası temsilcisi ve medya mensubu katıldı.

HABERLER.COM İFTAR PROGRAMINDA TEMSİL EDİLDİ

İftar programına, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur ve Haberler.com Yönetim Kurulu Üyesi Behiye Teymur da katıldı.

Behiye Teymur, Darülaceze'de yaşayan yaşlıların memnuniyetine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu: Burada kalan büyüklerimiz Cumhurbaşkanımıza müteşekkir. Buranın beş yıldızlı otel konforunda olduğunu söylüyorlar. Bugün kendilerini ziyaret eden gazeteciler ve medya temsilcileriyle bir arada olmaktan büyük mutluluk duydular.

Teymur, yaşlıların ilgi ve sıcak bir temas beklediğini vurgulayarak, "Bu tür programların daha sık düzenlenmesi çok kıymetli. Halkımız, sivil toplum kuruluşları ve çocuklarımız burayı ziyaret etmeli, büyüklerimizi yalnız bırakmamalı" ifadelerini kullandı.