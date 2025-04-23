Rönesans Holding, 23 Nisan'ı Deprem Bölgesindeki Çocuklarla Kutladı

RÖNESANS Holding ve Rönesans Eğitim Vakfı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı deprem bölgesindeki çocuklarla birlikte kutladı.

6 Şubat depremlerinin hemen ardından bölgede çalışmaya başlayan gönüllüler 23 Nisan'ı Malatya Yaşam Kent'te düzenlenen etkinlikte kutladı. Etkinliğe katılan çocuklar, yüzlerini boyatarak oyun parklarında eğlendi.

'ÇOCUKLARLA VAKİT GEÇİRMENİN İYİLEŞTİRİCİ ETKİSİNE ŞAHİT OLUYORUZ'

Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, "6 Şubat depremlerinin hemen ardından Malatya ve Adıyaman'da 10 binden fazla kişiye yaşam alanı kurduk. Kurduğumuz yaşam alanı, sosyal destek alanları ile bölgeye örnek oldu. Bu alanda yaşayanların yüzde 35'ini kadın, yüzde 30'unu ise çocuklar oluşturuyor. Biz de onların ihtiyaçlarını gözeterek Malatya Yaşam Kent'te, UNICEF Türkiye ile 2023 Mart'ta iş birliğimizi başlattık. Bugüne kadar toplam 11.600'den fazla çocuk, genç ve kadına doğrudan destek olduk: 4.000'e yakın çocuk ve gence; erken çocukluk eğitimi, ergen gelişimi ve katılım programı desteği verdik. 260'tan fazla anne ve 970'ten fazla çocuğa, çocuk koruma ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet önleyici hizmetler sunduk. Mobil aktiviteler aracılığıyla 887 anneye ve 5.506 çocuğa koruyucu hizmet desteği sağladık. 2 yıldır her 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gönüllülerimiz ile çocuklar için bu etkinliği düzenliyoruz. Onlarla vakit geçirmenin hepimiz için iyileştirici etkisine şahit oluyoruz. Emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyoruz" dedi.