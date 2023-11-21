Rize, Artvin ve Bayburt'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkili oluyor. İkizdere ilçesine bağlı 21 köye ulaşım sağlanamazken, kar yağışı diğer ilçelerde de devam ediyor. Karla mücadele çalışmaları ise İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülüyor. Artvin'de de yüksek rakımlı kesimlerde kar etkili olurken, il genelinde 14 köye ulaşım sağlanamıyor. Bayburt'ta ise Günbuldu köyünde mahsur kalanlar İlçe Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı.

Rize, Artvin ve Bayburt'ta Kar Yağışı Etkili Oluyor

Rize, Artvin ve Bayburt'ta hava sıcaklıklarının hissedilir şekilde düşmesi nedeniyle kar yağışı etkili oluyor.

Rize'nin yüksek kesimlerinde aralıklı devam eden kar sebebiyle İkizdere ilçesine bağlı 21 köye ulaşım sağlanamıyor. Kar yağışı Çamlıhemşin, Hemşin ve Çayeli ilçelerinde de sürüyor.

İl Özel İdaresine bağlı 16 personel, 9 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yürütüyor.

Bu arada, yağış nedeniyle ara yollarda ufak çaplı toprak kaymaları yaşandığı, yol temizleme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor.

Artvin

Artvin'de yüksek rakımlı kesimlerde kar, düşük rakımlı bölgelerde ise yağmur etkili oluyor.

Şavşat ilçesinde 5, Ardanuç'ta 3, Borçka'da 6 olmak üzere il genelinde 14 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

Atabarı Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, kentin en önemli turizm merkezlerinden Kafkasör Yaylası, Borçka ve Şavşat Karagöl de beyaza büründü.

Şavşat-Ardahan kara yolu üzerindeki Sahara geçidinde etkili olan yağış sebebiyle Karayolları ekipleri, trafikte aksama yaşanmaması için kar küreme çalışması yapıyor.

Bayburt

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine 23 kilometre uzaklıktaki Günbuldu köyünde de kar ve tipiden dolayı mahsur kalanlar olduğu ihbarı üzerine İlçe Özel İdare ekipleri harekete geçti.

Ekipler, yaklaşık 12 saat süren çalışmanın ardından Trabzon sınırındaki köyde yaşayan 2 kişiye ulaştı. Sağlık durumları iyi olan vatandaşlar ile köydeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, ekiplerin yardımıyla ilçe merkezine getirildi.

Ayrıca, kent genelinde kardan kapanan 32 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla ulaşıma açıldı.