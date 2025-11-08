Rıza Tamer'den kış sahnesi sürprizi! Lider Club Winter Fest başlıyor
İstanbul'a yalnızca bir saat uzaklıkta, doğayla iç içe lüks ve konforlu bir tatil deneyimi sunan Lider Club Magical House, kış sezonuna özel hazırlanan "Winter Fest" etkinliğiyle 15 Kasım Cumartesi günü kapılarını açıyor. Çatalca'nın eşsiz doğasında müzik, lezzet ve eğlenceyi bir araya getirecek festivalde, Rıza Tamer sahne alacak. Ziyaretçiler, gün boyunca gastronomi lezzetleri, binicilik deneyimi ve doğa aktiviteleriyle dolu unutulmaz bir gün geçirecek.
- Lider Club Magical House, 15 Kasım Cumartesi günü "Winter Fest" etkinliği düzenleyecek.
- Rıza Tamer, etkinlikte saat 21.00'de sahne alacak.
- Etkinliğin giriş ücreti 800 TL, VIP sahne önü alanı ücreti ise 2.000 TL olarak belirlendi.
Doğayla iç içe, lüks ve konforlu bir tatil deneyimi sunan Lider Club Magical House, 15 Kasım Cumartesi günü düzenleyeceği "Winter Fest" etkinliğiyle kış sezonuna müzik, lezzet ve eğlence dolu bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.
DOĞA VE KONFOR BİR ARADA
Çatalca'da 80 dönümlük geniş bir arazide yer alan Lider Club bünyesindeki Magical House, taş mimarili konaklama alanları ve aile dostu aktiviteleriyle doğa içinde lüks bir kaçış noktası sunuyor. İstanbul'a yakınlığıyla öne çıkan tesis, şehirden uzaklaşmadan huzurlu bir tatil geçirmek isteyenlerin gözdesi haline geldi.
"WINTER FEST" İLE KIŞA SICAK BAŞLANGIÇ
Soğuk havaların yaklaşmasıyla birlikte, Lider Club sahnesi de ısınıyor! Tesiste düzenlenen "Winter Fest" kapsamında, güçlü sesiyle Rıza Tamer saat 21.00'de sahne alacak. Gün boyunca sürecek festivalde misafirler, doğa ve eğlenceyi bir arada deneyimleme fırsatı bulacak.
LEZZET, MÜZİK VE DOĞA DOLU BİR GÜN
Festival boyunca misafirler, Saklı Sofra restoranında özel lezzetlerin tadına varabilecek, geniş yeme-içme alanlarında arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirebilecek. Adrenalin tutkunları için atlı binicilik aktiviteleri düzenlenirken, doğaseverler hayvanat bahçesinde keyifli anlar yaşayacak. Konaklamak isteyen ziyaretçiler ise doğa ile iç içe tasarlanmış Magical House Hotel'de ağırlanacak.
Etkinliğin giriş ücreti 800 TL olarak belirlenirken, VIP sahne önü alanı için bistro düzeninde 2.000 TL ücret uygulanacak. Biletler Biletix ve Bubliet üzerinden satışa sunuldu.
Lider Club Magical House, Çakıl Mahallesi, Çatalca / İstanbul adresinde doğayla iç içe bir festival deneyimi yaşamak isteyen misafirlerini bekliyor.