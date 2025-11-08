Rıza Tamer'den kış sahnesi sürprizi! Lider Club Winter Fest başlıyor

Doğayla iç içe, lüks ve konforlu bir tatil deneyimi sunan Lider Club Magical House, 15 Kasım Cumartesi günü düzenleyeceği "Winter Fest" etkinliğiyle kış sezonuna müzik, lezzet ve eğlence dolu bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.

DOĞA VE KONFOR BİR ARADA

Çatalca'da 80 dönümlük geniş bir arazide yer alan Lider Club bünyesindeki Magical House, taş mimarili konaklama alanları ve aile dostu aktiviteleriyle doğa içinde lüks bir kaçış noktası sunuyor. İstanbul'a yakınlığıyla öne çıkan tesis, şehirden uzaklaşmadan huzurlu bir tatil geçirmek isteyenlerin gözdesi haline geldi.

"WINTER FEST" İLE KIŞA SICAK BAŞLANGIÇ

Soğuk havaların yaklaşmasıyla birlikte, Lider Club sahnesi de ısınıyor! Tesiste düzenlenen "Winter Fest" kapsamında, güçlü sesiyle Rıza Tamer saat 21.00'de sahne alacak. Gün boyunca sürecek festivalde misafirler, doğa ve eğlenceyi bir arada deneyimleme fırsatı bulacak.

LEZZET, MÜZİK VE DOĞA DOLU BİR GÜN

Festival boyunca misafirler, Saklı Sofra restoranında özel lezzetlerin tadına varabilecek, geniş yeme-içme alanlarında arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirebilecek. Adrenalin tutkunları için atlı binicilik aktiviteleri düzenlenirken, doğaseverler hayvanat bahçesinde keyifli anlar yaşayacak. Konaklamak isteyen ziyaretçiler ise doğa ile iç içe tasarlanmış Magical House Hotel'de ağırlanacak.

Etkinliğin giriş ücreti 800 TL olarak belirlenirken, VIP sahne önü alanı için bistro düzeninde 2.000 TL ücret uygulanacak. Biletler Biletix ve Bubliet üzerinden satışa sunuldu.

Lider Club Magical House, Çakıl Mahallesi, Çatalca / İstanbul adresinde doğayla iç içe bir festival deneyimi yaşamak isteyen misafirlerini bekliyor.