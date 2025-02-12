Raşit Bağzıbağlı: Keşke tanışmasaydım dediğim çok ünlü var

Haber Bahane programına konuk olan ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı, yaşamına ilişkin samimi itirafları art arda sıraladı.

Moda dünyasında zaman zaman tökezlediğini anlatan ünlü isim, kariyerinde en büyük destekçilerinden birinin Nurgül Yeşilçay olduğunu şu sözlerle anlattı:

"BENİ KURTARAN NURGÜL YEŞİLÇAY OLDU"

"Çok kötü isimlerle çalışmaya başladım, hiç benimle denk olmayacak insanları giydirmeye başlamıştım. Güzel elbiseler çıkaramadım, iyi çalışamadım, beni kurtaran Nurgül Yeşilçay oldu. Nurgül'ü giydirince birden oyuncuları giydiren prestiji tasarımcı oluverdim. Nurgül'e her zaman teşekkür borçluyum"

"KEŞKE TANIŞMASAYDIM DEDİĞİM ÇOK ÜNLÜ VAR"

Gökay Kalaycıoğlu'nun, "Muhitime bile uğramasın, bir daha asla çalışmak istemem' diyeceğin birisi var mı?" sorusunu yanıtlayan ünlü modacı, "Var tabii olmaz olur mu? Çok insan tahmin eder zaten boş ver... Konuşmuyoruz birbirimize artık ismini vermeyeyim. Bu arada keşke tanışmasaydım dediğim çok ünlü var. Mesela hayranım, çok seviyorum ya... Tanışıyorum, 'Allah kahretsin keşke tanışmasaydım' dediğim çok ünlü var. Garip insanlar var. Aşırı üzüldüğüm zamanlar oldu. O yüzden yeni oyuncularla ya da da yeni giydirdiğim insanlarla aynı sıcaklığı veya aynı arkadaşlığı artık kurmak istemiyorum işi sadece işte bırakmak istiyorum" diye konuştu.