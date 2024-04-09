Ramazan Bayramı'nda 15 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli rüzgar ve yağış kapıda

9 günlük Ramazan Bayramı tatili başladı. Doğu bölgelerde yağış devam ederken, Batı bölgelerde hava açık ancak serin Ülke genelinde hava durumunun parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki toplam 15 il için 3 gün sürecek olan sarı kodlu uyarı yapıldı.

UYARI YAPILAN 15 İL

Meteoroloji, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye'yi sarı kodla uyardı. Bu illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bölge sakinlerini sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, kar erimeleri, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

HAVA SICAKLIĞI

İç ve doğu kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğudan, yurdun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Bitlis, Muş, Şırnak, Van'ın güney ve doğusu ile Hakkari'de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, dolu yağışı, yağış anından kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.