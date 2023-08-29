Profesyonel Balıkçı Orkinosu Öptü ve Denize Saldı

Antalya'da profesyonel balıkçılık yapan Savaş Dursun, İzmir açıklarında oltasına takılan 80 kiloluk orkinosu yasak olmamasına rağmen ağzından öpüp tekrar denize saldı. Amacının sürdürülebilir balıkçılık olduğunu belirten Dursun, 'Balıklarla aramızda duygusal bağ var. Bu denizde benim öptüğüm yüzlerce balık dolaşıyor. Belki bir gün tekrar bir araya gelebiliriz' dedi.

80 kilogramlık mavi orkinosa hayat öpücüğü

Oltayla tuttuğu dev orkinosu öpüp geri saldı

80 kiloluk Mavi Yüzgeçli Orkinos tutan profesyonel balıkçı, sürdürülebilir balıkçılık için orkinosu öpüp tekrar denize saldı

Profesyonel olta balıkçısı ve danışmanı Savaş Dursun :

"Bu denizde benim öptüğüm yüzlerce balık dolaşıyor"

ANTALYA - Antalya'da profesyonel balıkçılık yapan Savaş Dursun, İzmir açıklarında oltasına takılan 80 kiloluk orkinosu yasak olmamasına rağmen öpüp tekrar denize saldı. Amacının sürdürülebilir balıkçılık olduğunu belirten Dursun, "Balıklarla aramızda duygusal bağ var. Bu denizde benim öptüğüm yüzlerce balık dolaşıyor. Belki bir gün tekrar bir araya gelebiliriz" dedi.

Antalya'da profesyonel olta balıkçılığı ve danışmalığı yapan Savaş Dursun, İzmir açıklarında diğer balıkçılarla birlikte ava çıktı. Oltasına yaklaşık 80 kilo ağırlığında Mavi Yüzgeçli Orkinos takılan Dursun, uzun uğraşlar sonucu balığı yanına getirmeyi başardı. Dursun, önce balığın ağzından kancayı pense yardımıyla çıkarttı, ardından ağız kısmını öperek onu denize saldı. O anlar drone ve cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Bir diğer görüntüde ise yine orkinos avlayan Dursun, balıkla birlikte denize atladı.

"İhtiyacımın fazlasını salıyorum"

Balık tutarken ihtiyacından fazlasını geri saldığını belirten Savaş Dursun, sürdürülebilir balıkçılık önemine işaret ederek, "Bazı balıkların limitleri, bazı balıkların ise boy limiti oluyor. Ben genellikle limitler dahilinde olsa bile ihtiyacımın fazlasını salıyorum. O gün teknede çok kalabalıktık. Kişi başı 1 tane orkinos alma hakkımız vardı ama bu gereksiz olurdu. Biz 1-2 tane alıkoyduk o gün ama kesinlikle dolaba depolama, kış boyu yeme gibi bir derdimiz yok" dedi.

"Bu denizde öptüğüm yüzlerce balık dolaşıyor"

Balıklarla arasında duygusal bir bağ olduğunu da sözlerine ekleyen Dursun, "Bu denizde benim öptüğüm yüzlerce balık dolaşıyor. Belki bir gün tekrar bir araya gelebiliriz. Daha önce tutup, tekrar oltama gelen balıklar oldu çünkü" ifadelerini kullandı.