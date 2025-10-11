Prof. Dr. Tayfun Doğan: Olumsuz duyguların azı iyidir, bizi hayata bağlı tutar

"POZİTİF PSİKOLOJİ MUTLULUĞU ÖĞRETİR, ZORLUKLARI YOK SAYMAZ"

Prof. Dr. Tayfun Doğan, pozitif psikolojinin yalnızca mutluluğa odaklanan bir alan olmadığını, insanların zorluklarla nasıl baş ettiğini de incelediğini belirtti. "Pozitif psikoloji, mutlu ve başarılı insanların bunu nasıl başardığını araştırır. Umut, psikolojik sağlamlığın en önemli dayanağıdır" diyen Doğan, zor zamanlarda bile anlam bulmanın önemine dikkat çekti.

Mutluluğu "keyif almak" ile karıştırmamak gerektiğini vurgulayan Doğan, "Haz almak hava durumu gibidir, mutluluk ise iklim gibidir" sözleriyle kalıcı mutluluğun bir yaşam biçimi olduğunu ifade etti. Başarının değil, anlamlı bir yaşamın asıl hedef olması gerektiğini vurgulayan Doğan, "Mutluluğu hedef alırsak başarı kendiliğinden gelir" dedi.

"OLUMLU VE OLUMSUZ DUYGULAR DENGESİ SAĞLIKLI ZİHNİN ANAHTARIDIR"

Olumsuz duyguların insan hayatındaki işlevine değinen Prof. Dr. Doğan, bu duyguların bastırılmaması gerektiğini belirterek, "Tüm olumsuz duyguların azı iyidir. Bizi canlı tutar, tedbir almamızı sağlar" dedi.

Her olumsuz duygunun bir mesaj taşıdığını ifade eden Doğan, "Bir olumsuz duygu yaşadığımızda sormalıyız: Bu bana ne anlatmaya çalışıyor?" diyerek farkındalık çağrısı yaptı.

"İYİLİK YAPMAK BEYNİN MUTLULUK KİMYASALLARINI HAREKETE GEÇİRİR"

Programda iyilik kavramının insan psikolojisindeki gücüne de dikkat çekildi. "İyilik yapmak, pozitif psikolojinin en çok üzerinde durduğu alanlardan biridir. Çünkü iyilik yaptığımızda beynimiz mutluluk kimyasalları salgılar" diyen Doğan, iyiliğin hem bireysel hem toplumsal olarak insanı güçlendirdiğini ifade etti.

"Komşumuz mutlu değilse bizim de mutlu olmamız mümkün değildir" diyen Doğan, toplumsal dayanışmanın psikolojik iyilik halinin temelini oluşturduğunu söyledi. Metin Aydın ise "Egzersiz bedava bir antidepresandır" diyerek uyku, beslenme ve hareketin kalıcı mutluluğun anahtarı olduğunu hatırlattı.