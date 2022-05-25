Polisin bir kaplumbağanın yolun karşısına geçmesine yardım etmesi kameraya yansıdı - Haberler

Polisin bir kaplumbağanın yolun karşısına geçmesine yardım etmesi kameraya yansıdı
AA - Yaşam
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Elazığ'da polis ekiplerinin bir kaplumbağanın çevreyolundan karşıya güvenli geçişini sağlaması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, devriye görevi esnasında Yeni Güney Çevreyolu bağlantı yolunda bir kaplumbağa fark etti.
EKİPLER GÜVENLİ ŞEKİLDE KARŞIYA GEÇİRDİ
Bölgede duran polis ekiplerinin, kaplumbağanın güvenli şekilde karşıya geçmesini sağlaması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
MAMA DA VERDİLER
Ekipler, güvenli bir araziye bıraktıkları kaplumbağanın beslenmesi için mama da verdi.
AA / Yaşam