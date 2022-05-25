Polisin bir kaplumbağanın yolun karşısına geçmesine yardım etmesi kameraya yansıdı - Haberler

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, devriye görevi esnasında Yeni Güney Çevreyolu bağlantı yolunda bir kaplumbağa fark etti.

EKİPLER GÜVENLİ ŞEKİLDE KARŞIYA GEÇİRDİ

Bölgede duran polis ekiplerinin, kaplumbağanın güvenli şekilde karşıya geçmesini sağlaması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

MAMA DA VERDİLER

Ekipler, güvenli bir araziye bıraktıkları kaplumbağanın beslenmesi için mama da verdi.

AA / Yaşam