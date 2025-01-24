Pendik'te iki kadın, polis otosunun önünde sırayla fotoğraf çektirdi

İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Kavakpınar Mahallesi'nde sokak ortasında çekilen görüntüler görenleri şaşkına çevirdi. Saat 04.40 sıralarında iki kadın, kendilerini bir aracın takip ettiğini ve korktukları için eve gidemediklerini öne sürerek polisten yardım istedi.

POLİS OTOSUNUN ÖNÜNDE SIRAYLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Daha sonra iki kadın sokak ortasında polis otosunun ön kısmına yaslanarak sırayla fotoğraf çektirdi. Fotoğraf çekimini bitiren kadınlar araca binip polis memuruyla beraber olay yerinden ulaştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

POLİS MEMURU GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Görüntülerin yayılması üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Emniyet müdürlüğü aracı süren polis memuru A.Y'nin görevden uzaklaştırıldığını bildirdiği açıklamada, "22.01.2025 tarihinde saat 04.40 sıralarında sosyal medyada paylaşılan resmi polis aracının önünde iki kadın şahsın resim çektirdiği akabinde ekip otosuna bindiği görüntüler ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince görüntülerde yer alan olayla ilgili inceleme başlatılmıştır. Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesindeki olay esnasında, polis aracında A.Y. isimli polis memurunun yalnız olduğu, kadın şahısların kendilerini bir aracın takip ettiği gerekçesi ile korktuklarından evlerine gidemedikleri, yardım talebinde bulundukları ve olayın meydana geldiği anlaşılmıştır. Konu ile ilgili polis memuru görevden uzaklaştırılmış, hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.