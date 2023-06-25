Pendik'te Çocuklar İçin Arife Çiçekleri Şenliği

Pendik ilçe müftülüğü ve Hazreti Ömer Camisi işbirliğiyle yaklaşık 500 çocuk için 'Arife Çiçekleri Şenliği' düzenlendi. Şenlikte Kur'an-ı Kerim okunması, mehter konseri, Hacivat-Karagöz, kukla gösterisi, yüz boyama gibi etkinlikler yapıldı. Çocuklara pamuk şeker, patlamış mısır gibi ikramlarda bulunuldu. Müezzin İbrahim Aslan, şenliğin amacının çocuklara bayram öncesi keyifli bir gün yaşatmak olduğunu belirtti.

Pendik'te ilçe müftülüğü ve Hazreti Ömer Camisi işbirliği ile Kurban Bayramı öncesi çocuklar için "Arife Çiçekleri Şenliği" yapıldı.

Pendik'te bulunan ve halk arasında "çocuklu cami" olarak bilinen Hazreti Ömer Camisi'nde yaklaşık 500 çocuk aileleriyle birlikte şenlik için bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan şenlikte, mehter konseri, Hacivat-Karagöz, kukla gösterisi, yüz boyama gibi etkinliklerin yanı sıra çeşitli oyunlar oynandı.

Çocuklara cemaatle kılınan ikindi namazı sonrası şenlik için basılan özel biletlerle pamuk şeker, patlamış mısır gibi çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Camide müezzini İbrahim Aslan, "Arife Çiçekleri" tabirinin Osmanlı döneminde kullanıldığını belirterek, arife günü çocukların bayramlıklarını giyerek gezmeleri dolayısıyla böyle bir isimlendirmenin yapıldığını söyledi.

Kendilerinin de bu geleneği yaşatmak için böyle bir şenlik düzenlediklerini dile getiren Aslan, "Ayrıca çocuklarımıza bir karne hediyesi vermek ve yaz Kur'an kursuna davet için bu şenliği düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

Aslan, şenliğe katkıları dolayısıyla Pendik Müftülüğü, Pendik Belediyesi, Çınardere Muhtarlığı ve Genç Kızılay'a teşekkür etti.