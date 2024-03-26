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Pendik Belediyesi, güneş enerjisiyle çalışan nostaljik tramvayı hizmete sundu

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Kente değer katan çalışmalara imza atmayı sürdüren Pendik Belediyesi, Nostaljik Tramvayı hizmete sundu. Güneş enerjisiyle çalışan ve 30 kişilik yolcukapasitesine sahip Nostaljik Tramvay için açılış töreni düzenlendi. Törene Belediye Başkanı Ahmet Cin'in yanı sıraAK Parti Pendik İlçe Başkanı Özer Sarıkaya, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

"MERKEZİ DAHA DA CANLANDIRACAK"

Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik'in oldukça eski tarihi bir kent olduğunu hatırlatarak "Bulunduğumuz alan Osmanlının ilk planlı yerleşim alanıydı. Böyle tarihi bir kente nostaljik hava katalım istedik. Tramvayımız belli güzergahlar arasında Pendik merkezde dolaşacak. Daha önce atlı faytonlar vardı. Şimdi bunu yapamayacağımız için böyle bir hizmeti başlattık. İnşallah, merkezi biraz daha canlandıracak" dedi.

TEST SÜRÜŞÜNÜ BİZZAT YAPTI

Başkan Ahmet Cin daha sonra tramvayı test etti. Vatandaşlar test sürüşü yapılan tramvayı fotoğrafladı.

İşte açılış töreninden kareler;

Pendik Belediyesi, güneş enerjisiyle çalışan nostaljik tramvayı hizmete sundu

Pendik Belediyesi, güneş enerjisiyle çalışan nostaljik tramvayı hizmete sundu

Pendik Belediyesi, güneş enerjisiyle çalışan nostaljik tramvayı hizmete sundu

Pendik Belediyesi, güneş enerjisiyle çalışan nostaljik tramvayı hizmete sundu

Pendik Belediyesi, güneş enerjisiyle çalışan nostaljik tramvayı hizmete sundu

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

Ahmet Cin Pendik Çevre Enerji Emlak Teknoloji Yaşam Haberler

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