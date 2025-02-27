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Paketin üzerinde yazanlar yalanmış! Bakanlık, vatandaşı kandıran markaları tek tek ifşa etti

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Tarım ve Orman Bakanlığı, "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini bir kez daha güncelledi. 26 Şubat tarihli listede zeytinyağı, kaşar, eritme ve beyaz peynirde yapılan hileler yer aldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' ile 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesini güncellemeye devam ediyor. Bu güncellemeler; zeytinyağı iddiasıyla tohum yağı satışı yapan firmaları tek tek ifşa ederken, beş peynir markasının paket üzerindeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.

Paketin üzerinde yazanlar yalanmış! Bakanlık, vatandaşı kandıran markaları tek tek ifşa etti

PEYNİRLERİN YAĞ ORANLARI DÜŞÜK

Zeytinyağına tohum yağı, peynirlerde ise yağ oranlarının düşük olduğu belirlendi. Lokma, Zeki Kuloğlu, Tarım Dünyası, Boyacıoğulları Ömür ve Özlüce gibi peynir markalarının hile yaptığı tespit edildi.

Hile yapılan zeytinyağı markaları ise şöyle:

  • Özlüce
  • Çağlarca
  • Gold Ayvalık
  • Yeni Vakıf Gurme
  • Dalından Ayvalık
  • Gemlik
  • Gerçek Gemlik Ayvalık
  • Yeni Ayvalık
  • Grand Yayla
  • Gold Efe
  • Ayvalık Birlik

İşte yayınlanan o liste;

Paketin üzerinde yazanlar yalanmış! Bakanlık, vatandaşı kandıran markaları tek tek ifşa etti

Paketin üzerinde yazanlar yalanmış! Bakanlık, vatandaşı kandıran markaları tek tek ifşa etti

Paketin üzerinde yazanlar yalanmış! Bakanlık, vatandaşı kandıran markaları tek tek ifşa etti

Paketin üzerinde yazanlar yalanmış! Bakanlık, vatandaşı kandıran markaları tek tek ifşa etti

Paketin üzerinde yazanlar yalanmış! Bakanlık, vatandaşı kandıran markaları tek tek ifşa etti
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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