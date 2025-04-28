Özlem Süer'den Doğadan İlham Alan Anıt Ağaç Koleksiyonu

Ağaç desenlerinin özenle işlendiği ceketlerden oluşan Özlem Süer Anıt Ağaç Koleksiyonu, ağaçlarla özel bir bağı olan davetli bir grup misafire Pera Thai Kitchen of Bua Khao'da tanıtıldı. Doğal ve köklü geleneklerin ön plana çıktığı buluşmada, özgün reçeteleriyle bilinen mutfağın lezzetleri eşliğinde anlamlı bir atmosfer oluşturuldu.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE DOĞAYA SAYGININ SEMBOLÜ

Özlem Süer'in koleksiyonda kullandığı anıt ağaç motifleri, doğaya duyulan saygıyı ve sürdürülebilirliği simgeliyor. Zamanın derinliklerinde kök salmış anıt ağaçlar, yaşanmışlıkların ve kültürlerin de birer taşıyıcısı olarak öne çıkıyor. Koleksiyondaki zarif tasarım dili, Süer'in gelecekteki vizyonuna dair de önemli ipuçları barındırıyor.

DAVETLİLERE ANLAMLI BİR HEDİYE: AĞAÇ TOHUMLARI

Etkinlikte, her bir anıt ağaç ceketiyle birlikte misafirlere ağaç tohumları armağan edilerek doğaya katkı sağlama fikri pekiştirildi. Bu jest, davetliler tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı.

ÖZLEM SÜER'İN ANIT AĞAÇ YORUMU

Koleksiyonun tanıtımında konuşan Özlem Süer, misafirlerine şu sözlerle seslendi:

"Anıt ağaç; yalnızca uzun yaşamış bir canlı değil, aynı zamanda bulunduğu toprağın tanığı, kültürlerin, mevsimlerin, fısıltıların taşıyıcısıdır. Her bir dalı, rüzgârda dans eden birer öyküdür. Her halkasında bir zaman damgası vardır. İşte biz de bu ilhamla, geçmişten geleceğe uzanan dokuları ceketlerimize işledik."