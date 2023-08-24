Özel Firmaya Ait Helikopter Tarlaya Zorunlu İniş Yaptı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, özel firmaya ait helikopter, teknik arıza nedeniyle tarlaya zorunlu iniş yaptı. İçinde iş insanı İbrahim Hattat'ın bulunduğu helikopter, firmanın Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikasına 2 kilometre kala biçili buğday tarlasına zorunlu olarak indi.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, özel firmaya ait helikopter, teknik arıza nedeniyle tarlaya zorunlu iniş yaptı.

İstanbul'dan havalanıp, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine gelen Hattat Holding'e ait TC-HMI kuyruk numaralı helikopter, teknik arıza nedeniyle tarlaya zorunlu iniş yaptı. İçinde iş insanı İbrahim Hattat'ın bulunduğu helikopter, firmanın Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikasına 2 kilometre kala biçili buğday tarlasına zorunlu olarak indi. Polis ekipleri de bölgeye giderek, yetkililerden bilgi aldı. Teknik ekipler, helikopterdeki arızayı gidermek için çalışma başlattı.