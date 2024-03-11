Oyuncu Kayhan Yıldızoğlu son yolculuğuna uğurlandı! Eski eşi tabut başında gözyaşı döktü

Çiçek Taksi, Selena ve Akasya Durağı gibi televizyon tarihine damga vuran dizilerde rol alan Kayhan Yıldızoğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Ölümüyle sanat dünyasını yasa boğan usta oyuncu için bugün İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Yıldızoğlu için önce Levent Camii'nde cenaze namazı kılındı. Törene katılan usta oyuncunun eski eşi Suna Yıldızoğlu tabut başında gözyaşlarına boğuldu.

Eski eşinin kaybının ardından Instagram hesabından paylaşım yapan Suna Yıldızoğlu, "İç dünyamı keşfeden insan, ne kadar çok öğrendim senden. Aşk bitince sevgi ve saygıyla dostluğumuz sürdü. Zeki, esprili, kültürlü, bilgili insan, hep soyadını taşımaktan onur duyduğum insan, huzur içinde uyu... Kalbimde, annem ve babam gibi, hep yaşıyor olacaksın" ifadelerini kullandı.