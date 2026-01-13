Karabük'te Ormanda Kurt ve Vaşak Görüntülendi
Karabük'ün Ovacık ilçesinde bir kişinin ormana yerleştirdiği fotokapan, kurt ve vaşak gibi yaban hayvanlarının görüntülerini kaydetti.
KARABÜK'ün Ovacık ilçesinde bir kişinin evinin yakınındaki ormana yerleştirdiği fotokapana kurt ve vaşak görüntüleri yansıdı.
Ovacık ilçesinde yaşayan Ramazan Işık, doğadaki yaban hayatını gözlemlemek için evine yakın noktada bulunan ormana fotokapan yerleştirdi. Bölgede yoğun olarak bulunan yaban hayvanlarını görüntüleyen Işık'ın yerleştirdiği fotokapana, ormanda gezen iki kurt ve vaşak görüntüleri yansıdı.
Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam