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Otoyolda gördüğü tavşanla yarıştı

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Bursa'da bir sürücü seyir halindeyken, anayolda gördüğü ve son sürat koşan tavşanla yarışa girdi.

Yolunu kaybeden tavşan son sürat otobanda koşmaya başladı. Onu fark eden bir sürücü ise tavşanla yarıştı.

Otoyolda gördüğü tavşanla yarıştı

TAVŞANI KOVALADI

Bursa-Mudanya yolunda aracıyla seyir halinde olan bir sürücü, anayolda yolunu kaybetmiş tavşanın son sürat koştuğunu görünce hemen telefona sarıldı. Şaşkın tavşan anayolda hızla koşarken, sürücü ise tavşanla yarışmaya başladı.

Otoyolda gördüğü tavşanla yarıştı

Tavşan ile kaplumbağa hikayesini akıllara getiren görüntü sosyal medyada viral oldu.

Otoyolda gördüğü tavşanla yarıştı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
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