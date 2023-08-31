Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelin personel lojmanında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın söndürülürken, lojmanda bulunan personel yangını fark ederek kendini dışarı attı. Lojmanda 1 yıl önce 3 ay önce de bitişikteki lojmanda yangın çıktığı bildirildi.

Otel personel lojmanında 1 yılda çıkan ikinci yangın kokuttu

Yangını fark eden personel kendini dışarı attı

Yangının başladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelin personel lojmanında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın söndürülürken, lojmanda bulunan personel yangını fark ederek kendini dışarı attı. Lojmanda 1 yıl önce 3 ay önce de bitişikteki lojmanda yangın çıktığı bildirildi.

Yangın, Evrenseki Mahallesi Turizm Bölgesinde Sahil Caddesi üzerinde bulunan bir otelin lojmanında çıktı. Yanan lojmanda otel çalışanlarının mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanan binadaki personelin dumanların binada fark edilmesiyle birlikte lojmandan dışarı çıktıkları belirlendi. Binanın çatısından dumanların yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürülerek diğer binalara sıçraması engellendi. İtfaiye çalışanları çatıdaki izolasyon malzemelerinin yanması nedeniyle çatının bir bölümünü sökerken yanının başladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Side'de bulunan bir otelin çalışanlarının lojman olarak kullandığı belirlenen binada geçtiğimiz yıl aynı günlerde, bitişiğinde bulunan ve yine otel çalışanlarının kaldığı binada ise 3 ay önce yangın çıktığı bildirildi.