Ormandan toplayıp satıyor, kilosu 5 bin lira: Altın madenini bulduk

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yaşayan 5. sınıf öğrencisi Eymen Bülbül, hafta sonlarını ormanda çam sakızı toplayarak geçiriyor. Köknar ağaçlarından topladığı sakızları kilosu 5 bin liradan satan küçük Eymen, hem ailesine katkı sağlıyor hem de harçlığını çıkarıyor. Sakız dolu bir ağaç bulduğunda "Maden buldum!" diyerek sevincini paylaşması ise ilgi çekti.

Yusufeli ilçe merkezinde eğitim gören Eymen Bülbül, hafta sonları ailesiyle birlikte Taşkıran köyüne gidiyor. Burada köknar ormanlarına çıkan küçük Eymen, metrelerce yüksekliğe tırmanarak çakı yardımıyla ağaçlardan çam sakızı topluyor.

KİLOSU 5 BİN LİRA

Birçok hastalığa iyi geldiği bilinen ve doğal şifa kaynağı olarak görülen çam sakızının kilosu ilçede 5 bin liraya kadar alıcı buluyor. Küçük yaşına rağmen gösterdiği azim ve çalışma disipliniyle dikkat çeken Eymen, hem doğayla iç içe zaman geçiriyor hem de ekonomik kazanç sağlıyor.

"MADEN BULDUM"

Eymen'in, babasıyla birlikte ormanda sakız aradığı sırada karşılaştığı yoğun sakızlı bir köknar ağacını bulduğu anlara ait görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü. "Maden buldum!" diyerek sevincini dile getiren Eymen'in mutluluğu, izleyenlerin beğenisini kazandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - Yaşam
