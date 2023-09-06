Ordu'da kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı

Ordu'nun Korgan ilçesinde küçükbaş hayvanları otlatmak için evden ayrılan ve geri dönmeyen çocuk için arama çalışması başlatıldı. Jandarma ve AFAD ekipleri bölgede arama ve kurtarma çalışması yaparken, çocuğun izine henüz rastlanmadı.

Ordu'nun Korgan ilçesinde küçükbaş hayvanları otlatmak için evden ayrılan ve geri dönmeyen çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Olay, ilçeye bağlı Belalan Mahallesi Absut Yaylası mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki Emirhan Dolak, sabah saatlerinde kendilerine ait küçükbaş hayvanları otlatmak için evden ayrıldı. Çocuğun eve dönmemesi üzerine aile aramaya başladı, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp ihbarda bulundu.

Bölgeye gelen ekipler yaptıkları araştırmada, hayvan otlatmak için gitmiş olduğu bölgede göletin bulunduğunu, gölet kenarında ayak izlerinin olduğunu tespit etti. Emirhan Dolak isimli çocuğun gölete düşebileceği ihtimali üzerine ekipler bölgede çalışmasını yoğunlaştırdı.

Konu ile ilgili jandarma ve AFAD ekipleri bölgede arama ve kurtarma çalışması başlatırken, çocuğun izine rastlanmadı.

Ekiplerin çalışmasının devam edeceği öğrenildi. - ORDU