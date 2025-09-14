Ordu'da Karga ile Kurulan Sıra Dışı Dostluk

ORDU'da fındık üreticisi Kemal Demirbaş'ın (50), 'Şakir' ismini verdiği kargayla kurduğu bağ dikkat çekiyor. Demirbaş, "Şakir, her gün evime geliyor. Ona çocuğum gibi bakıyorum. Mahallenin maskotu oldu, başka bir yere gitmiyor" dedi.

Perşembe ilçesi Ramazan Mahallesi'ndeki bahçesinde yaklaşık 2 ay önce fındık hasadı yaptığı sırada Kemal Demirbaş'ın yanına karga yaklaştı. Kargaya fındık veren ve onunla bir süre ilgilenen Demirbaş, kuşun bir daha kendisinden ayrılmadığı belirtti. Kargaya 'Şakir' ismini veren Kemal Demirbaş, "Yaklaşık 2 ay önce bahçede fındık toplarken, Şakir yanıma yaklaştı. Ona fındık verdim. Bahçede bizimle zaman geçirdikten sonra bizi eve kadar takip etti. Sonra da bir daha yanımızdan ayrılmadı. Benim 2 oğlum var, Şakir de 3'üncü oğlum oldu. Ona çocuğum gibi bakıyorum. En çok peynir ve hamsi yemeyi seviyor. Karnını doyurduktan sonra mahallede uçuyor, eve geri geliyor. Mahalleli de onu çok seviyor. Normalde kargalar yabani bir hayvandır ve insanlara çok yaklaşmazlar. Ama Şakir diğerlerinden farklı bir kuş. Mahallede herkes ona yiyecek veriyor. Mahallenin maskotu oldu. Herkes onu seviyor ama Şakir en çok beni seviyor. Ne zaman çağırsam hemen yanıma geliyor. Çok akıllı bir hayvan. Şimdilik aramız çok iyi. Eşim ve çocuklarım da Şakir'e çok alıştılar. İnşallah bir gün kendine bir eş bulup, bizi bırakıp gitmez. Onu çok seviyoruz. Giderse üzülürüz" diye konuştu.