Ordu'da eski eşi tarafından sopayla darbedilerek öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde eski eşi tarafından sopayla darbedilerek öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

Boşandığı M.B. (48) tarafından, Altınordu'nun Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde dün darbedilen ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ayşe Çetin için Korgan ilçesi meydanında cenaze töreni düzenlendi.

Törene, 4 çocuk annesi 39 yaşındaki Ayşe Çetin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra halk katıldı.

Çetin'in cenazesi kılınan namazın ardından Karakoyun Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.