Ordu Büyükşehir Belediyesi, kıyıları sosyal yaşam alanına dönüştürdü

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kıyıların halka açılması amacıyla yüksek binaların yıkıldığı bölgeyi sosyal yaşam alanına dönüştürdü. Yapılan peyzaj çalışmalarıyla yeniden halkın kullanımına açılan alanda, denizde yüzme, çay bahçesi ve park alanı gibi imkanlar sunuluyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kıyıların halka açılması amacıyla yüksek binaların yıkıldığı bölgeyi sosyal yaşam alanına dönüştürdü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Altınordu ilçesi Kirazlimanı Mahallesi'nde kumsalda 17 katlı 3 blok yüksek ölçekli binanın yıkımının ardından ortaya çıkan alan, yapılan peyzaj çalışmaları ile yeniden halkın kullanımına açıldı.

Bu kapsamda denizinde yüzme, yapılan çay bahçesi ve park alanını kullanma fırsatı bulunan Çamlı Köşk Sosyal Tesislerinin hizmete girmesi dolayısıyla açılış töreni düzenlendi.

Vali Muammer Erol, törende yaptığı konuşmada, göreve başladığı günden bu yana Ordu Büyükşehir Belediyesinin yaptığı güzel işlere şahitlik ettiğini belirtti.

Bu çalışmanın hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Erol, emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler olmak üzere herkesi kutladı.

Belediye Başkanı Güler ise Ordu'nun yeni bir sosyal yaşam alanına kavuştuğunu dile getirdi.

Bu alanın çocukluklarından bu yana yüzdükleri, balık tuttukları ve midye çıkarttıkları bir alan olduğunu anlatan Güler, "Daha sonra bu alan otel oldu. En son ise çok katlı binalar yapıldı. O binalar kıyı kenar çizgisini aştığı için alınan mahkeme kararı ile yıkımını gerçekleştirdik. Daha sonra bu alanı tekrar halkın kullanımına açtık. Şu an açılışını yaptığımız bu alanın altında 20 bin metrekare kapalı alan var. Bu alanı da farklı çalışmalarla değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Güler, açılışını yaptıkları bu alanın 12 bin metrekareden oluştuğunu vurgulayarak, "Bu alanın kumsalında denize giren, gölgesinde çay bahçesinde dinlenen, park alanını ailece kullanan vatandaşlar, deniz ve doğanın tadını çıkarıyor. 24 saat canlı olan bu alanın şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.