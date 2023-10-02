Onur Şener'in Anması Yapıldı

Şener ailesinin avukatı Meltem Banko, Onur Şener'in bir yıl önce mekanın önünde katledildiğini açıkladı. Ardından mezarı başında bir anma gerçekleştirildi.

Şener ailesinin avukatı Meltem Banko, mekanın önünde yaptığı açıklamada "Onur'umuz 5 şahsın müşterek fail olarak hareket etmesi suretiyle bir yıl önce bugün, sadece istedikleri şarkıyı çalmadığı için canavarca hisle ve eziyet çektirilerek tam burada vahşice katledilmiştir.

Onur Şener, sanatını icra ettiği mekanın önünde bir grup fail tarafından yaşamından, enstrümanlarından ve daha önemlisi biricik kızından koparılmıştır" dedi.

Açıklamanın ardından Onur Şener'in mezarı başında bir anma daha gerçekleştirildi.