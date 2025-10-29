Haberler

Onu şimdilerde bütün Türkiye tanıyor: 'Yaşasın Cumhuriyet' notuyla çocukluk fotoğraflarını paylaştı

Onu şimdilerde bütün Türkiye tanıyor: 'Yaşasın Cumhuriyet' notuyla çocukluk fotoğraflarını paylaştı
Güncelleme:
Serenay Sarıkaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda "Yaşasın Cumhuriyet" notuyla çocukluk fotoğraflarını paylaştı. Kısa sürede gündem olan kareye "Serenay hiç değişmemiş" ve "O zaman da uzun bacaklıymış" gibi yorumlar yapıldı.

  • Serenay Sarıkaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sosyal medyada 'Yaşasın Cumhuriyet' notuyla çocukluk fotoğrafını paylaştı.
  • Serenay Sarıkaya'nın paylaşımı binlerce beğeni aldı ve kullanıcılar tarafından yorumlandı.
  • Serenay Sarıkaya'nın paylaşımı, Cumhuriyet Bayramı'nda sanat dünyasından gelen dikkat çekici paylaşımlardan biri oldu.

Başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşım yaptı. "Yaşasın Cumhuriyet" notuyla çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını yayınlayan Sarıkaya'nın paylaşımı, hayranlarından yoğun ilgi gördü.

"O ZAMAN DA UZUN BACAKLIYMIŞ"

Kısa sürede binlerce beğeni alan gönderinin altına kullanıcılar, "Serenay hiç değişmemiş" ve "O zaman da uzun bacaklıymış" gibi esprili yorumlar yaptı.

Onu şimdilerde bütün Türkiye tanıyor: 'Yaşasın Cumhuriyet' notuyla çocukluk fotoğraflarını paylaştı

Güzelliği ve doğal haliyle beğeni toplayan Serenay Sarıkaya'nın paylaşımı, Cumhuriyet coşkusuna sanat dünyasından gelen en dikkat çekici paylaşımlardan biri oldu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
Yorumlar (1)

