Onu şimdilerde bütün Türkiye tanıyor: 'Yaşasın Cumhuriyet' notuyla çocukluk fotoğraflarını paylaştı

Başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşım yaptı. "Yaşasın Cumhuriyet" notuyla çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını yayınlayan Sarıkaya'nın paylaşımı, hayranlarından yoğun ilgi gördü.

"O ZAMAN DA UZUN BACAKLIYMIŞ"

Kısa sürede binlerce beğeni alan gönderinin altına kullanıcılar, "Serenay hiç değişmemiş" ve "O zaman da uzun bacaklıymış" gibi esprili yorumlar yaptı.

Güzelliği ve doğal haliyle beğeni toplayan Serenay Sarıkaya'nın paylaşımı, Cumhuriyet coşkusuna sanat dünyasından gelen en dikkat çekici paylaşımlardan biri oldu.