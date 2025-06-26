Önce aşırı sıcaklar sonra sağanak! Termometrelerde sert düşüş

Önce aşırı sıcaklar sonra sağanak! Termometrelerde sert düşüş
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Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar Batı bölgesinde pazar gününden itibaren yerini sağanak yağışlara bırakacak. İstanbul'da bugün 36 derece seviyelerine çıkacak olan sıcaklıklar pazar günü 25 dereceye düşecek.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar hafta sonu aniden düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre; aşırı sıcaklıklar Batı ve Karadeniz'in bir bölümünde yerini sağanak yağmura bırakacak.

SICAKLIKLAR 37 DERECEYE KADAR ÇIKACAK

Uzmanlar Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasıyla birlikte tehlikeli sıcaklıkların cuma gününe kadar süreceğini öngörüyor. İstanbul'un farklı bölgelerinde sıcaklıkların 34-37 derece aralığına yükseleceği tahmin edilirken uzmanlar 11.00 ila 16.00 saatleri arasında güneş çarpması açısından en riskli zaman olduğu için dışarı çıkılmaması konusunda uyarılar yaptı.

HAFTA SONU SAĞANAK GELİYOR

MGM'nin tahminlerine göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. İstanbul'da 37 derecenin üzerine çıkacak olan sıcaklıklar pazar gününden itibaren 25 dereceye kadar düşecek. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise aşırı sıcaklıklar etkili olmaya devam edecek.

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