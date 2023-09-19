Ölüdeniz'de plajda domuzlarla karşılaşan aile şaşkınlık yaşadı

BARTIN'dan Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Ölüdeniz'e tatile giden aile, akşam saatlerinde plajda domuzlarla karşılaştı. Şaşkınlık yaşayan tatilciler, o anları cep telefonuna kaydetti.

Bartın'dan Fethiye Ölüdeniz'e tatil için giden aile, dün saat 22.00 sıralarında plajda yaban domuzu sürüsüyle karşılaştı. Aile fertleri, domuzları beslemeye çalıştı ancak domuzlar yanlarına yaklaşmadı. Plaja kadar inen domuzlar, bir kafeteryanın yanında yiyecek aradı. Domuzlar, daha sonra ormana girip gözden kayboldu. Aile fertleri, o anları cep telefonuna kaydetti. (DHA)