Oltu'da Kırdağ Şenliği düzenlendi

Erzurum'un Oltu ilçesinde geleneksel olarak yapılan Kırdağ Şenliği'nin 16'ncısı gerçekleştirildi. Şenlikler, Gençler Karakucak Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Şenliklerde güreş müsabakaları düzenlendi ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.