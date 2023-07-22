Oltu'da Kırdağ Şenliği düzenlendi
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Erzurum'un Oltu ilçesinde geleneksel olarak yapılan Kırdağ Şenliği'nin 16'ncısı gerçekleştirildi. Şenlikler, Gençler Karakucak Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Şenliklerde güreş müsabakaları düzenlendi ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Kırdağ Şenliğinin 16'ncısı yapıldı
Şenlikler Gençler Karakucak Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yaptı
ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde geleneksel olarak yapılan Kırdağ Şenliğinin 16'ncısı yapıldı.
Kırdağ Şenlikleri Gençler Karakucak Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yaptı.
Ev sahipliğini Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal ve Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı'ın yaptığı Kırdağ şenliklerinde güreşte sporcular kıran kırana mücadele ettiler
Cazgırlığını Fuat Özbay'ın yaptığı gençler karakucak güreşlerinde 10 farklı sıklette 200'ün üzerinde sporcu mücadele etti. Kırdağ gençler karakucak güreşlerinin ağası işadamı Kadir Yarar oldu.
Erzurum'un Oltu ilçesinde Kırdağ Şenliği çağ kebapları Oltu taşı tespihleri stantlarının yanı sıra sarıçam ormanları arasında çadırlar kuruldu mangal ve semaverler yakıldı. Oltulu vatandaşlar hamaklarda yatarak serinliğinin keyfini çıkardılar.