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Oltu Çayı'na Düşen Köpek 4 Saatlik Çalışmayla Kurtarıldı

Oltu Çayı'na Düşen Köpek 4 Saatlik Çalışmayla Kurtarıldı
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Erzurum'un Oltu ilçesinde Oltu Çayı'na düşen bir sokak köpeği, itfaiye ekiplerinin 4 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı. Ekipler, yükselen su seviyesinde mahsur kalan köpeği halat ve ikna yöntemleriyle sudan çıkardı.

1) OLTU ÇAYI'NDA SÜRÜKLENEN KÖPEK, 4 SAATTE KURTARILDI

ERZURUM'un Oltu ilçesinde Oltu Çayı'na düşerek suda sürüklenen köpek, ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Oltu Çayı'nda mahsur kalan sokak köpeğini gören vatandaşlar, Oltu Belediyesi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye gelen Oltu ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, eriyen kar suları ve yağmurla debisi yükselen Oltu Çayı'nda mahsur kalan köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Su kenarında bekleyen köpeği halatla yakalayıp çıkarmak isteyen ekipler, ilk denemede başarılı olmadı. Suya düşerek yaklaşık 1,5 kilometre sürüklenen köpeği takip eden itfaiye görevlileri, Ziyabey Caddesindeki köprünün bulunduğu noktada tedbir aldı. Görevliler, köprünün yakınlarında su kenarındaki toprağa çıkan köpeğe ekmek vererek sakinleşmesini sağladı. Oltu Çayı kenarındaki bir iş yerinin bodrum katına inen ekipler, buradan köpeğe ulaşarak sudan çıkarmayı başardı. Yaklaşık 4 saat süren mücadelenin ardından sudan çıkarılan köpek, olay yerinden uzaklaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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