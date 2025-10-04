'Sokaklarda ölmek istemiyorum' diyen Yeşilçam oyuncusu Recep Bülbülses hayatını kaybetti

Yeşilçam'da çok sayıda filmde rol alan 60 yaşındaki usta oyuncu Recep Bülbülses'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haberi Onur Akay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"SOKAKLARDA ÖLMEK İSTEMİYORUM" DEMİŞTİ

Akay, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle gündeme gelen ve geçtiğimiz aylarda 'Sokaklarda ölmek İstemiyorum' açıklamasında bulunan Yeşilçam'ın emektarlarından Recep Bülbülses'in rahatsızlığı ilerlemişti.

ASTIM HASTASIYDI

Dün gece nefes darlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Astım hastası olan Bülbülses, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 1997 yılında Unkapanı'nda önüme atlamış ve 'beni ünlü yap' diyerek bağırmıştı. Mekânı cennet olsun inşallah"

CENAZE PROGRAMI

Recep Bülbülses'in cenazesi bugün (4 Ekim 2025 Cumartesi) Fatih Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak. Namazın ardından Edirnekapı Mezarlığı'na defnedilecek.

RECEP BÜLBÜLSES KİMDİR?

Yeşilçam'ın hüzünlü yüzü olarak anılan Recep Bülbülses, Mardin'de doğdu. Bir süredir Tokat'ta ikamet eden Recep Bülbülses, geçtiğimiz temmuz ayında da kalp krizi geçirmiş ve Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Bülbülses, sinema serüvenine 1983 yapımı "Kardeşim Benim" filmiyle adım attı. Kariyeri boyunca 60'ın üzerinde yapımda rol alarak beyazperdenin aranılan figürlerinden biri oldu. "Acıların Çocuğu", "Patroniçe" gibi filmlerle tanınan Bülbülses, sinema sektörünün değişen koşulları nedeniyle oyunculuğun yanı sıra müziğe yöneldi. Ancak popülerliğin azalmasıyla birlikte hayatı zorlaştı ve sanatçı, bir dönem sokaklarda şarkı söyleyerek geçimini sağlamak zorunda kaldı. Bu süreçte yaşadığı maddi zorluklar zaman zaman medyaya yansıdı.

SEDAT PEKER'DEN YARDIM ELİ

Geçtiğimiz aylarda Recep Bülbülses'in yaşadığı sıkıntılar tekrar gündeme gelmişti. Sanatçıya son olarak Sedat Peker'in 300 bin liralık nakdi yardım yaptığı öğrenilmişti. Bu destek karşısında duygulanan Bülbülses, "Allah razı olsun reisimizden, ne çabuk duydun sesimi. Senin gibi babalar her zaman var olsun. 300 bin lira, 5-6 ay çok rahatım." şeklinde teşekkür etmişti. Bülbülses, "Yıldız Tilbe ve Kerem Alışık olmasa açlıktan öleceğim, sokaklarda ölmek istemiyorum." ifadelerini de kullanmıştı.