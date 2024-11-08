Ünlü yer bilimciden korkutan açıklama: 3 bölgede deprem olabilir, hazırlık yapın

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Elazığ'da saat 17.04'te 5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Sarsıntı, yerin yaklaşık 16,22 kilometre derinliğinde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.1, derinliğini de 5.0 kilometre olarak açıkladı. Deprem, çevre illerden de hissedildi.

HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, deprem nedeniyle herhangi olumsuz bir durumun bulunmadığını duyurdu.

"İLK 3 GÜNDE ORTAYA ÇIKABİLİR"

Yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, canlı yayın konuğu olduğu NTV'de depreme ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Tüysüz,"Elazığ'da beklenen depremler 4 civarına çıkabilecek artçılardır. Bu etkinlik sürecektir. 4 büyüklüğüne kadar çıkabilir, ilk 3 günde ortaya çıkabilir." dedi.

"ELAZIĞ'IN ZEMİNİ KÖTÜ"

Bölgedeki en önemli depremin 2020 yılındaki meydana geldiğini aktaran Tüysüz, bu depremin kaynağının Doğu Anadolu Fay Hattı olduğunu, Elazığ'a biraz uzak olsa da, Elazığ'ın zemini kötü olduğu için kente hasar verdiğini dile getirdi.

"ELAZIĞ'DA BÜYÜK BİR DEPREM BEKLENMİYOR"

Tüysüz, son depreme ilişkin ise,"Bu fay üzerinde 1700'lü yıllarda meydana gelmiş deprem var. 2010'lu yıllarda 4-5 büyüklükte depremler meydana gelmişti. Bugünkü 5 büyüklükteki depremin hasar yaratmasını beklemeyiz. Bu depremin olduğu yerdeki fayda daha büyük bir deprem beklentisinin olmadığını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"KIRILDIKTAN SONRA 300 SENE DEPREM ÜRETMİYOR"

Tüysüz, Doğu Anadolu Fayı'nın bir takım fay parçalarından oluştuğunu ifade ederek, "Bunlara fay segmenti diyoruz. Bir segment kırıldıktan sonra 200-300 yıl deprem üretmiyor. 2020'deki depremde fay kırıldığı için buralarda bir daha deprem beklentimiz yoktu." ifadelerini kullandı.

3 YERE DİKKAT ÇEKTİ

Tüysüz, 3 yerdeki deprem riskine dikkat çekti: "Ancak bu depremin, gerek 6 Şubat depreminin bölgede yarattığı etkiden dolayı ve tarihsel depremlerin tekrarlanma aralığı nedeniyle Palu-Bingöl-Yedisu çevresine uzun süredir dikkat çekiyoruz. Bugün olan depremde daha önce kırılmış bir fay üzerinde meydana geldi."