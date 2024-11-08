Üye Girişi
Haberler

Ünlü yer bilimciden korkutan açıklama: 3 bölgede deprem olabilir, hazırlık yapın

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da yaşanan depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, deprem yaşanan fay hattı ve bölge hakkında değerlendirmelerde bulundu. Tüysüz, 3 bölgeye dikkat çekerek, bu bölgelerde deprem olma riskinin yüksek olduğunu ve gerekli hazırlıkların yapılması gerektiğini belirtti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Elazığ'da saat 17.04'te 5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Sarsıntı, yerin yaklaşık 16,22 kilometre derinliğinde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.1, derinliğini de 5.0 kilometre olarak açıkladı. Deprem, çevre illerden de hissedildi.

HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, deprem nedeniyle herhangi olumsuz bir durumun bulunmadığını duyurdu.

"İLK 3 GÜNDE ORTAYA ÇIKABİLİR"

Yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, canlı yayın konuğu olduğu NTV'de depreme ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Tüysüz,"Elazığ'da beklenen depremler 4 civarına çıkabilecek artçılardır. Bu etkinlik sürecektir. 4 büyüklüğüne kadar çıkabilir, ilk 3 günde ortaya çıkabilir." dedi.

"ELAZIĞ'IN ZEMİNİ KÖTÜ"

Bölgedeki en önemli depremin 2020 yılındaki meydana geldiğini aktaran Tüysüz, bu depremin kaynağının Doğu Anadolu Fay Hattı olduğunu, Elazığ'a biraz uzak olsa da, Elazığ'ın zemini kötü olduğu için kente hasar verdiğini dile getirdi.

"ELAZIĞ'DA BÜYÜK BİR DEPREM BEKLENMİYOR"

Tüysüz, son depreme ilişkin ise,"Bu fay üzerinde 1700'lü yıllarda meydana gelmiş deprem var. 2010'lu yıllarda 4-5 büyüklükte depremler meydana gelmişti. Bugünkü 5 büyüklükteki depremin hasar yaratmasını beklemeyiz. Bu depremin olduğu yerdeki fayda daha büyük bir deprem beklentisinin olmadığını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"KIRILDIKTAN SONRA 300 SENE DEPREM ÜRETMİYOR"

Tüysüz, Doğu Anadolu Fayı'nın bir takım fay parçalarından oluştuğunu ifade ederek, "Bunlara fay segmenti diyoruz. Bir segment kırıldıktan sonra 200-300 yıl deprem üretmiyor. 2020'deki depremde fay kırıldığı için buralarda bir daha deprem beklentimiz yoktu." ifadelerini kullandı.

3 YERE DİKKAT ÇEKTİ

Tüysüz, 3 yerdeki deprem riskine dikkat çekti: "Ancak bu depremin, gerek 6 Şubat depreminin bölgede yarattığı etkiden dolayı ve tarihsel depremlerin tekrarlanma aralığı nedeniyle Palu-Bingöl-Yedisu çevresine uzun süredir dikkat çekiyoruz. Bugün olan depremde daha önce kırılmış bir fay üzerinde meydana geldi."

Ünlü yer bilimciden korkutan açıklama: 3 bölgede deprem olabilir, hazırlık yapın
Haberler.com / Umut Halavart - Yaşam
Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür

Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür

 Başından vurulmuş halde bulunmuştu! Belediye başkanının oğlunun intihara kalkıştığı tespit edildi

Belediye başkanının 17 yaşındaki oğlu intihara kalkıştı

 Narin Güran davasında 2. duruşma sona erdi! Kilit isim konuşmadı

'Cinayeti ortaya çıkarabilir' denilen isim konuşmadı
Kahramanmaraş'ta gizemli olay: 20 yıl önce kaybolan kardeşlerin cesedi bulundu

20 yıl önce kaybolan kardeşlerin cesedi bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ay takviminin beşinci ayı hangi aydır? Ay takviminin beşinci ayı, büyük tövbe ayı, hangisinin sözlük tanımıdır? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Türkiye'nin 2023'te en çok ihracat yaptığı ülke hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Kar yağışı ne zaman? Bu hafta kar yağacak mı? S Sport Plus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Tolga Zengin neden yok? Tolga Zengin beiNSports'tan neden ayrıldı? İSKİ baraj doluluk oranları ne? İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı? Yeni Akit Beşiktaş paylaşımı ne (İSRAİL)? Cuma günü hangi diziler var? 8 Kasım Cuma TV'de bu akşamki diziler Semih Şentürk Mourinho'ya ne dedi? Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.