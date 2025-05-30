Öğrenciler Geri Dönüşümle Defile Düzenledi

ERZURUM Kayakyolu İlkokulu öğrencileri, topladıkları atıkları kıyafete dönüştürdü. Palandöken Belediyesi Sıfır Atık Tesisinde defile yaparak geri dönüşüme dikkat çeken öğrenciler, atıklardan yaptıkları oyuncakları da sergiledi. 1600 pet şişe kapağında yapılan elbise de ilgi çeken tasarımlar arasında yer aldı. Sınıf öğretmeni Gönül Bedir, Geri dönüşüm malzemeleriyle yapılan etkinlikler çocukların sadece çevre bilincini kazanmasını değil, aynı zamanda üretken, sorumlu ve yaratıcı bireyler olmasını da sağlıyor" dedi.

Palandöken ilçesindeki Kayakyolu İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, Harezmi Eğitim Modeli kapsamında yürüttükleri 'Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık' temalı projeyle Palandöken Belediyesi Sıfır Atık Tesisi'nde etkinlik düzenledi. Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Karapınar, okul öğretmen ve öğrencilerinin katıldığı programa ilişkin bilgi veren Sınıf Öğretmeni Gönül Bedir, Harezmi Eğitim Modeli'nin uygulandığı okulda öğrencilerle yürüttükleri geri dönüşüm ve sıfır atık projesiyle hem çevre bilinci oluşturmayı hem de disiplinler arası öğrenmeyi hedeflediklerini söyledi. Bedir, "Harezmi modelinin amacı, öğrencilerin farklı disiplinleri bir araya getirerek eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim ve iş birliği gibi 21'inci yüzyıl becerilerini kazanmasını sağlamaktır. Bu modelde eğitim yalnızca müfredatla sınırlı değil hayatın kendisiyle iç içe yapılan bir yolculuktur. Geri dönüşüm malzemeleriyle yapılan etkinlikler çocukların sadece çevre bilincini kazanmasını değil, aynı zamanda üretken, sorumlu ve yaratıcı bireyler olmasını da sağlıyor. Yaptığı bir robot onun problem çözme becerisinin kumaş parçalarından oluşturduğu tasarım ise hayal gücünün eseridir" dedi.

Öğrencilerin geri dönüşümle ilgili hazırladıkları şiirlerini okudukları etkinlikte konuşan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar da sürdürülebilir bir gelecek vizyonuyla ortaya konular örnek çalışmalardan memnuniyet duyduğunu söyledi. Sunar, belediye olarak sıfır atık ve çevre konusunda yaptıkları çalışmaları da anlattı.

1600 KAPAKTAN OLUŞAN ELBİSE

'Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık' projesine katılan öğrenciler, topladıkları atıkları dönüştürdükleri elbiselerle defile sundu.1600 pet şişe kapağı kullanılarak elde edilen kıyafetin dikkat çektiği defilede öğrencilerin tasarımları beğeni topladı. Eski kıyafetleri ve kullanılmayan malzemeleri dönüştürerek birbirinden farklı kostümlerle defile sunan öğrenciler, yapay zekayla hazırladıkları şarkıyı da seslendirdi. Öğrenciler, defile sonrası geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları tasarımlardan oluşan sergide de davetlilere bilgiler verdi.