Obez kedinin zor anları görenleri güldürdü! Diyet merkezinden kaçamadı

Rusya'da bir diyet merkezinden kaçmaya çalışan 16 kiloluk kedi, ayakkabı rafına sıkışarak korkunç bir durum yaşadı. Kedi, merkezde sıkı bir egzersiz rejimine ve yiyecek kısıtlamasına tabi tutuluyordu. Kedinin, tıbbi yardım almadan önce 16 kiloya kadar şiştiği ve yürüyemediği bildirildi. Sağlık uzmanları, ev kedilerinin 4,5 kilo (10 pound) ağırlığında olması gerektiği ve bu yüzden kedinin kilosunu düşürmek için yeni bir diyet ve düzenli egzersiz programı uygulandığı belirtildi.

Kroshik (Rusça'da "Kırıntılar" anlamına geliyor) adlı kedi, Rusya'nın Perm kentindeki merkezden kaçmaya çalışırken görevliler tarafından bulundu. Merkezde sıkı bir egzersiz rejimine ve yiyecek kısıtlamasına tabi tutuluyordu.

New York Post'ta yer alan habere göre, fotoğraflarda yaklaşık 16 kilo olan (38 pound) ağırlığındaki şişman kedinin, ayakkabı rafının parmaklıkları arasına sıkışmış ve yüzü parlak mavi bir terliğin içine gömülmüş olduğu görülüyor. Rehabilitasyon uzmanı Ekaterina Bedakova, yayınladığı "Kroshik... bugün kargaşa çıkardı ve kaçmaya çalıştı" paylaşımıyla görenleri güldürdü.





"BİR MİKTAR YEMEK, ONU KENDİNE GETİRDİ"

"Terlik kılığında bulduğumuzda çok sinirlendi ama... bir miktar yemek yedikten sonra sakinleşti."

Bir hafta önce Rusya'daki bir hastanenin bodrumunda ilk kez keşfedilen ve adını yiyecekleri süpürme yeteneğinden alan Crumbs için uzun bir yolculuk oldu .

Çalışanların şişman evcil hayvanı sadece kurabiye ve çorbayla besledikleri ve bunun sonucunda 16 kiloya kadar şiştiği, o kadar ağırlaştığı ki yürüyemediği bildirildi. Sağlık uzmanları , çoğu ev kedisinin yaklaşık 10 pound ağırlığında olması gerektiğini söylüyor ; ancak boyut, cinse bağlı olarak değişebilir.

KOŞU BANDI EGZRSİZLERİ YAPIYOR

Prem'deki Matroskin Barınağı'ndan bir sözcü, "Kroshik'in hikayesi, birinin bir kediyi o kadar çok sevdiği ve onu bu duruma getirene kadar beslediği son derece nadir bir vakadır" açıklamasını yaptı.

Crumbs'ı normal kilosuna indirebilmek için barınak çalışanları, devasa kediyi yeni bir diyet ve düzenli koşu bandı egzersizleri içeren bir kilo verme yolculuğuna çıkardılar.

HEDEF: HAFTADA 50 GRAM

İkinci egzersizde ise eklemlerindeki zorlanmayı azaltmak için kediyi bir su tankına koydular; bu durum, kedinin su altındaki düzenek üzerinde isteksizce yürüdüğü fotoğraflarda da görülüyor.

Çalışanlar, su aerobiği seanslarından sonra kurumasını kolaylaştırmak için Crumbs'ın karnını bile tıraş ettiler. Neyse ki veterinerler Crumbs'ın yeni rutini konusunda olumlular. Bu yeni sağlık rejimi altında, 'büyük boy kanepe tırmalayıcı'nın haftada 70-50 gram arasında kilo vereceğini öngörüyorlar.

Bedakova, Crumbs'ın talihsiz kaçış girişiminin aslında iyi bir işaret olduğunu, çünkü onun "çok aktif " olduğunu gösterdiğini öne sürdü.