Norveçli aileye duygusal hediye

Oğullarını trafik kazasında kaybeden Norveçli aileyi duygulandıran hediye

Trabzon'un Sürmene ilçesinde 5 gün önce meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden oğullarının özel eşyalarını almaya gelen Norveçli aileye oğullarının üzerinde resminin bulunduğu bıçak hediye edildi

Bıçağın üzerindeki oğlunun resmini gören ve Norveççe "Ruhu burada her zaman mutlu olacak" yazısını gören anne gözyaşlarına hakim olamadı

TRABZON - Trabzon'un Sürmene ilçesinde 5 gün önce Çamburnu Tüneli'nde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Norveçli bisikletçinin ailesi oğullarının özel eşyalarını almak üzere ilçeye geldi.

Kaza ilçenin Çamburnu mahallesindeki Çamburnu Tüneli'nde 23 Ekim günü meydana geldi. Ülkesinden 20 Ağustos'ta Asya turu için bisikleti ile yola çıkan 26 yaşındaki Steffene Emil Snppene, Trabzon'dan Rize istikametine bisikleti ile giderken bir kamyonun kendisine çarpması sonucu kaza yerinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü kaza sonrası Of ilçesinde gözaltına alınırken, kazayı duyan aile oğullarının özel eşyalarını almak üzere ilçeye geldi.

İlk olarak kaza yerini görmek isteyen ve polis ekipleri eşliğinde kazanın olduğu tüneli gören baba, anne ve üvey kardeşten oluşan aile burada duygusal anlar yaşarken, bu sırada tünelden geçen ve oğulları gibi bisikleti ile Asya turuna çıkan Hollandalı bir bisikletçi ile görüşerek sohbet etti. Ardından ilçe merkezine gelen aile oğullarının özel eşyalarını adliyeden teslim aldı.

Ailenin Sürmene'ye oğullarının özel eşyalarını almak üzere geleceğini öğrenen ve aynı zamanda Sürmene Belediye meclis üyesi olan bıçak imalatçısı Atakan Berk, aileyi iş yerine davet ederek üzerinde oğullarının resminin bulunduğu Norveç dilinde "Ruhu burada her zaman mutlu olacak" yazılı bir bıçak hediye etti. Bıçağı alan anne Monika Snppene, gözyaşlarına hakim olamazken, oğullarının 20 Ağustos'ta ülkeden ayrıldığını ve son olarak ölüm haberini aldıklarını söyledi. Norveçli aile ile dil çeviri arama motoru üzerinden anlaşan Berk, aileye bıçağı hediye etti. Aldıkları hediye karşısında duygulanan aile ardından ilçeden ayrıldı.

Öte yandan Norveçli bisikletçinin cenazesi önümüzdeki günlerde Norviç Büyükelçiliği görevlileri tarafından teslim alınarak ülkesine gönderilecek.